Sky - Rinnovo Insigne, strada in salita: per l'Inter non è un obiettivo primario

Il giornalista Sky Luca Marchetti, ha fatto il punto della situazione sulla situazione relativa a Lorenzo Insigne ai microfoni dell'emittente satellitare: “Insigne ha tre strade a disposizione. O rinnova, o resta a scadenza o parte subito. Questi giorni potevano essere importanti per cominciare a definire la sua situazione il futuro ma l’incontro con l’agente Pisacane ha portato ad una fumata grigia. Il rinnovo di contratto è la strada più in salita in questo momento. Per la necessità di abbassare il monte ingaggi e per dei problemi personali tra De Laurentiis e Insigne stesso. Lorenzo si trova dinanzi a questa situazione: considerarsi sul mercato e quo di valutare offerte o aspettare e discutere del rinnovo più avanti. L’inter è su Insigne, il giocatore piace molto al club nerazzurro. Tuttavia, l’Inter finché c’è la possibilità vorrebbe accontentare Inzaghi prendendo un attaccante diverso. Zapata è l’obiettivo, ma la pista è difficile. L’alternativa più credibile è Correa della Lazio”.