Sky - Rinnovo Kvara, fissato nuovo incontro! Il Napoli offre 6mln: cifre e dettagli

In casa Napoli continua a tenere banco la vicenda legata al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. L'esterno offensivo georgiano ha un accordo in scadenza nel 2027 e, nel caso in cui non si raggiungesse un'intesa per il prolungamento, la prossima estate il Napoli sarebbe costretto a valutare le offerte per una cessione, come ha fatto capire anche Aurelio De Laurentiis.

A riferirlo è Sky Sport, secondo cui le parti comunque sono sempre in contatto e probabilmente si rivedranno prima - o dopo - la sfida contro il Lecce (in programma il 26 ottobre) a Milano per un ulteriore faccia a faccia decisivo. Il Napoli, già lo scorso giugno ha offerto al calciatore 5 milioni con bonus, in modo tale da raggiungere facilmente i 6. La richiesta del calciatore è di 8 milioni. Una proposta che però il Napoli non intende accettare.