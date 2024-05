Sky - Rivoluzione Conte: 8 insostituibili e 10 cessioni, tutti i nomi

8 giocatori su cui rifondare il Napoli. La base del gruppo che prenderà forma durante il mercato

8 giocatori su cui rifondare il Napoli. La base del gruppo che prenderà forma durante il mercato. Almeno 10, invece, i calciatori in partenza, un lavoro monstre che impegnerà il direttore sportivo Manna e il nuovo allenatore. Antonio Conte, fino a prova contraria. Lo fa sapere Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport.

Il lavoro sul contratto, triennale, dell'allenatore prosegue spedito. Così come molto rapidamente bisognerà risolvere i nodi relativi al sostituto di Osimhen; al rinnovo di Kvaratskhelia e al futuro di Di Lorenzo. Per Conte il capitano è insostituibile, uno degli otto, insieme a Meret Rahamani Anguissa Lobotka, Politano, Kvara e Raspadori. Su questa base, ritenuta di primo livello, bisognerà lavorare. Per tornare ai livelli di un anno fa. Una flessione certificata dai numeri che ha compromesso l’intera stagione. In questo senso anche il rinnovo di Meret, contratto in scadenza tra un anno sarà un passaggio fondamentale.