Sky - Rivoluzione Manna: fiducia allo spogliatoio scontento, poi 6 colpi di mercato

Il nuovo ds del Napoli Giovanni Manna dovrà ricostruire la squadra con il mercato partendo, però, dallo stato psicologico degli azzurri.





Il nuovo ds del Napoli Giovanni Manna dovrà ricostruire la squadra con il mercato partendo, però, dallo stato psicologico degli azzurri.

Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno di Sky Sport, ne ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare: "L’allenatore, certo. Più e prima di tutto. La priorità. La scelta di impatto, che orienta, indica e un po’ anche decide. Però poi c’è tutto il resto, quello che il Napoli sa già che deve fare. E sta già facendo. Il mondo e il modo di Manna. La sua visione del Napoli che verrà. Le idee. Le necessità. Il progetto tecnico. Due giorni pieni a Castel Volturno. La voglia di coinvolgere tutti. Sorrisi e motivazioni. Confronti e conoscenze. Dalla struttura alle persone. E lo spogliatoio. Con gli umori e i malumori tipici di una stagione finita così. Ma su cui costruire, migliorare, rilanciare. Comprando ed eventualmente anche vendendo. Opportunità e resistenze. È il mercato dei migliori.

Osimhen è il centravanti dei grandi numeri: 11 netti di ingaggio e 130 milioni di clausola. Psg, Chelsea, chi offre di più. Soldi e anche gol nel pacchetto. Kvaratskhelia è l’altro che tutti vorrebbero. Il Psg arriva facile a 100 milioni. E anche per Di Lorenzo c’è che si metterebbe in fila. Ma De Laurentiis il suo Napoli lo immagina fortissimo. E Manna una traccia ce l’ha già in testa. A partire dai top, perché è così che si va in Champions. Meret tra i pali. Due difensori di livello, magari Buongiorno, e due mezzali. Più Folorunsho che torna. E anche Gaetano è di rientro. Davanti Gudmundsson valore aggiunto o sostituto. E Raspadori vicino alla porta, vicino a un 9 da Napoli".