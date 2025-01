Ultim'ora Sky - Scuffet-Caprile, tutto fatto: il nuovo vice Meret già questa sera a Napoli

Inizia una nuova avventura per Simone Scuffet: in serata il portiere sarà a Napoli per indossare i panni di vice Meret nella squadra di Antonio Conte. L'annuncio arriva da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, attraverso questo messaggio postato su X: "Fatta per lo scambio Scuffet-Caprile con il Cagliari: il portiere friulano sarà a Napoli in serata" si legge.