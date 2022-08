Sky - Simeone è del Napoli! Le cifre e la formula del trasferimento

E' giunta al termine la telenovela tra il Napoli e il Verona per l'acquisto di Giovanni Simeone.

E' giunta al termine la telenovela tra il Napoli e il Verona per l'acquisto di Giovanni Simeone. In questi minuti è arrivato l'ok definitivo da parte di De Laurentiis per l'arrivo in azzurro del centravanti argentino.

Formula e cifre: La formula è quella del prestito per 3,5mln con l'obbligo di riscatto per 12ml, che scatterà in caso di qualificazione del Napoli in Champions League o il raggiungimento da parte di Simeone di un certo numero di gol e presenze. A riferirlo è Sky Sport.