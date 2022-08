Sky - Simeone-Napoli, si vuole chiudere in fretta col Verona: la formula e le cifre

Con l’uscita di Andrea Petagna in direzione Monza, dovrebbe entrare il Cholito Simeone.

Con l’uscita di Andrea Petagna in direzione Monza, dovrebbe entrare il Cholito Simeone. Il giocatore è di fatto già prenotato, tra i due club ci sono rapporti più che buoni. La trattativa con il club gialloblù non è ancora chiusa, ma è in fase di definizione. Si vuole fare quanto prima, magari già alla prima di campionato al Bentegodi il centravanti potrebbe indossare la maglia azzurra proprio contro il Verona.

Le cifre e la formula: l'operazione dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito oneroso a 3,5 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Una volta limati gli ultimi dettagli, si procederà con le visite mediche e la firma del contratto. A riferirlo è Sky Sport.