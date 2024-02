Sky - Sorpresa a centrocampo: Traore favorito su Cajuste

L’esordio di Calzona sulla panchina del Napoli è contro il Barcellona di Xavi negli ottavi d’andata di Champions League

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’esordio di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli è contro il Barcellona di Xavi negli ottavi d’andata di Champions League. Al Maradona, il nuovo allenatore dei campioni d’Italia torna al 4-3-3 con Osimhen punta centrale e uno fra Traore e Cajuste nel ruolo di mezzala vista l’assenza di Zielinski in lista Champions. Fuori Ngonge, non convocato per un affaticamento muscolare accusato nell'allenamento della vigilia. Al momento secondo Sky Sport l'ex Sassuolo è favorito in mediana.