Sky - Spinazzola-Napoli, pronto un biennale: novità nelle prossime ore

Il Napoli sembra aver individuato in Leonardo Spinazzola, svincolato dalla Roma, un obiettivo per la fascia sinistra.

La redazione di Sky Sport riporta gli aggiornamenti sulla trattativa: "Il Napoli ha in pugno Spinazzola, ci sono stati contatti e ce ne saranno ancora nelle prossime ore per cerca di chiudere l’operazione che porterà il giocatore svincolato dalla Roma dopo 5 anni in azzurro. È un giocatore che piace tanto ad Antonio Conte che lo ha voluto fortemente. Nel corso del pomeriggio arriveranno novità riguardo la trattativa. Per lui pronto un contratto biennale. Leonardo Spinazzola ha dato la disponibilità a Napoli di accettare un contratto fino al 2025 con opzione per un ulteriore anno. Conte e Manna riflettono…”