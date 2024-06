Sky - Summit Di Lorenzo interlocutorio: per Conte non si muove, ma il giocatore è turbato

Il dialogo tra i protagonisti è stato sereno, ma interlocutorio, riferisce Sky Sport.

Si è concluso poco fa un incontro di circa due ore tra Antonio Conte, Giovanni Manna e Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo per far luce sul futuro del capitano del Napoli. Il dialogo tra i protagonisti è stato sereno, ma interlocutorio, riferisce Sky Sport.

L’emittente satellitare spiega: “Giuffredi ha spiegato i motivi del malessere del suo assistito, e come diverse vicende accadute durante la stagione e successivamente l'abbiano portato a valutare la possibilità di lasciare Napoli. Dal canto suo, il nuovo allenatore ha ribadito come per lui Di Lorenzo sia imprescindibile.

Conte ha ascoltato e compreso le motivazioni del calciatore, e le varie parti in causa hanno esposto le rispettive posizioni. Ora la palla passa a Giovanni Manna, che cercherà di ricomporre una situazione non facile, visto che il giocatore è piuttosto turbato e teso per tutta una serie di situazioni che lo hanno coinvolto”.