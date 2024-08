Sky - Tutto fatto per Cajuste al Brentford: cifre e formula dell’affare

Lo rivela Gianluca Di Marzio

Non solo mercato in entrata: il Napoli lavora anche alle uscite. Gli azzurri hanno raggiunto l'accordo con il Brentford per la cessione di Jens Cajuste. Lo scrive Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, sul proprio sito ufficiale.

Tutto fatto dunque per il passaggio del calciatore al club inglese: “Dopo una sola stagione, Jens Cajuste lascerà la Serie A e il Napoli. La società azzurra e il Brentford, infatti, hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento del centrocampista svedese in Premier League. L'accordo è stato raggiunto per un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni a 12 milioni di euro”.