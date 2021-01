Sky - Zaccagni, Napoli unico club che si è mosso: contatti con entourage e Verona, le ultime

Mattia Zaccagni resta uno dei nomi caldi per il mercato del Napoli, con il club azzurro che sarebbe l'unico al momento ad essersi mosso in maniera concreta per il giocatore. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, infatti, quello del Napoli sarebbe interesse vero per bloccarlo adesso in vista di giugno: ha parlato col Verona e sta parlando con l'entourage del giocatore, si vorrebbe fare un'operazione stile Rrahmani senza però depositare il contratto, ma con un impegno morale. Sarebbe un'opererazione, quella per portarlo a Napoli, da 8-9 mln di euro.