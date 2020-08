Sportitalia - Il Napoli ha bloccato Matvienko! Può fare due ruoli: attende l'addio di Kou o Maksimovic

Il Napoli sta stringendo per Mykola Matvienko. Tra i tanti nomi accostati, è il classe '96 dello Shakhtar quello scelto per la difesa, anche per la capacità di fare il doppio ruolo visto che gioca anche da terzino sinistro, oltre alle grandi qualità tecniche nell'uscita difensiva e nella costruzione di gioco. Il giocatore - riferisce Alfredo Pedullà di Sportitalia - attende il Napoli e quindi l'uscita di uno tra Koulibaly e Maksimovic per approdare in azzurro. Il Napoli per bloccarlo si starebbe accordando per circa 15mln di euro più 5 di bonus. Il giocatore - a gennaio trattato anche dall'Arsenal - aspetterà, anche perché intrigato da Napoli e dal campionato italiano.