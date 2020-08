Sportitalia - Juve-Dzeko appena la Roma prende Milik: non c'è intesa col Napoli sulle cifre

Edin Dzeko resta l’attaccante destinato a indossare la maglia della Juve. Esiste il suo assenso di massima, maturato dopo una riflessione per tutto il weekend, scrive sul suo sito l'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, sottolineando che la Juve rileverà il contratto da circa 7,5 milioni a stagione ed il primo passaggio quindi è stato fatto. Adesso cosa manca per chiudere gli incastri? "Manca che Napoli e Roma si mettano d’accordo per Milik, l’attaccante polacco è entrato nell’ordine di idee di accettare la svolta giallorossa, dopo aver pensato alla Juve fino a non troppo ore fa. La situazione potrebbe cambiare, clamorosamente, se Roma e Napoli non trovassero la quadratura (sul conguaglio non esiste intesa): a quel punto Dzeko resterebbe e Roma e Milik tornerebbe attuale per la Juve, ma oggi non è questa la soluzione più probabile. E Under aspetta, ha già dato il suo placet per entrare nello scambio e raggiungere Gattuso a Napoli".