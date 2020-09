Sportitalia - Koulibaly, trattativa col City sui bonus: se 'facili' si può chiudere in 48 ore

La trattativa Napoli e City per Kalidou Koulibaly, portata avanti da Ramadani perché i club non si parlano, va avanti. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà di Sportitalia, c'è bisogno di aggiungere dei bonus per arrivare ai 75mln di euro che chiede il Napoli, ma per ADL devono essere facilmente raggiungibili e non come quelli ideati dal City (ad esempio, la vittoria della Champions...). Se dovessero essere soddisfatte queste richieste di ADL, l'affare può andare in porto in 48 ore.