Sportitalia - Milik apre alla Roma! Si può chiudere in una settimana senza Under, i dettagli

Cosa ne sarà del futuro di Arek Milik? Ultime di mercato sul sito di Alfredo Pedullà: "Arek Milik ha continuato a pensare alla Juve fino a ieri sera, in modo serio e concreto. Al punto che, aspettando un eventuale accordo tra i bianconeri e il Napoli, sarebbe stato disponibile ad andare verso il braccio di ferro pur di liberarsi a parametro zero. La Juve nella testa del polacco, dunque, in un tentativo di risalita per esaudire il suo desiderio. Peccato, però, che Milik non sia stato ricambiato completamente dai bianconeri: non ci sono, infatti, i margini per un accordo con il Napoli. E ora Milik sta seriamente pensando alla Roma, in un’operazione senza Under, che si potrebbe chiudere nel giro di una settimana. Tutto questo perché Edin Dzeko resta in bilico, fortemente nei piani della Juve che intanto aspetta l’iter burocratico legato a Suarez".