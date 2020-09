Sportitalia - Soumaré, nessuna trattativa in corso: se Kou resta, il Napoli non può spendere

Non trovano conferme i rumors francesi su un assalto del Napoli a Boubakary Soumaré, centrocampista del Lille classe '99 che Giuntoli segue da tempo. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà di Sportitalia, il club partenopeo apprezza il giocatore ma rappresenterebbe un investimento economico che ad oggi non può fare e non c'è alcuna trattativa in corso. Il Napoli potrebbe prendere un centrocampista, ma non a cifre così alte, considerando che la priorità è trattenere Koulibaly per accontentare anche Gattuso. In questo momento il club deve anche smaltire i tanti esuberi in rosa: Llorente, Ounas, Younes e capire se Hysaj rinnoverà.