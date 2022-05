SSCN, Formisano: "Prezzi bassi e die iniziative, col Genoa stadio pieno per Insigne! Abbonamenti..."

Alessandro Formisano, Head of Operations della SSC Napoli, ha raccontato la nuova iniziativa per i tifosi allo stadio, e non solo

Sia per la Tribuna Nisida che la Tribuna Posillipo abbiamo introdotto la possibilità di acquistare il secondo biglietto a metà prezzo. I nostri prezzi sono già calmierati, sono prezzi bassi rispetto agli altri che si trovano in campionato. L'acquisto deve avvenire in contemporanea. Abbiamo un duplice scopo: avere tanti tifosi, ed è importante perché va festeggiata la Champions che non è scontata; inoltre l'abbiamo fatto per misurare il livello di ritorno. Se questa cosa avrà un riscontro buono non è escluso che si possa fare in futuro anche per altri settori.

Insigne? Ci sarà una celebrazione prima della gara. Al termine della gara mi auguro che l'entusiasmo dei tifosi sia tanto. Ricordo sempre che in alcune partite vige un'altra promozione: la possibilità per un maggiorenne di portare un ragazzo sotto ai 14 anni gratuitamente, si può fare anche per Napoli-Genoa, a patto che ci sia un grado di parentela almeno di quarto grado. Ogni partita inoltre migliaia di bambini vengono allo stadio alla cifra simbolica di un euro e abbiamo iniziative anche per le scuole calcio.

Doppio ritiro? Faremo probabilmente a Castel Volturno una presentazione con De Laurentiis e gli amici del Trentino per presentare il ritiro in Val di Sole, poi ne faremo uno anche per l'Abruzzo. Spero che in questi ritiri non ci siano più le barriere degli ultimi due anni. E' sempre una grande opportunità per il club incontrare i propri tifosi.

Campagna abbonamenti? Quest'anno credo che ci sarà. Nelle ultime stagioni non l'abbiamo fatto perché non sapevamo cosa sarebbe accaduto col Covid-19. Ora, sperando di essercelo lasciato alle spalle, lavoreremo anche su questo tema".