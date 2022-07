The Athletic - Chelsea-Koulibaly, accordo vicino: trattativa in corso, affare da 40mln

Le cifre dell’operazione si aggirano sui 40 milioni al Napoli e un contratto a lungo termine per il difensore.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Chelsea è vicino a raggiungere un accordo sul cartellino e sull’ingaggio per Kalidou Koulibaly. A riportarlo è autorevole portale britannico The Athletic che fa sapere come la trattativa non sia ancora chiusa dato che fare affari con il Napoli è spesso difficile, ma la trattativa avanza. Le cifre dell’operazione si aggirano sui 40 milioni al Napoli e un contratto a lungo termine per il difensore. Ai Blues piacciono anche Kimpembe, Kounde, e Ake.