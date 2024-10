Ufficiale I tifosi potranno tornare in trasferta! L'Osservatorio: "Empoli-Napoli non è gara a rischio"

I tifosi del Napoli potranno tornare a seguire la squadra in trasferta nella prossima partita di campionato contro l'Empoli. L'ONMS (Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive) non ha inserito la gara del Castellani tra quelle a rischio e quindi, com'era già emerso nei giorni scorsi e che adesso viene confermato, i supporters partenopei residenti a Napoli avranno regolare accesso alla trasferta in Toscana. Nel comunicato dell'Osservatorio Empoli-Napoli non figura tra le partite a rischio.

Il Viminale ha concesso una notevole apertura ai tifosi del Napoli: l’Osservatorio ha ufficializzato l’apertura della trasferta a Empoli per i supporters azzurri residenti a Napoli. Una valutazione che tiene conto anche del provvedimento del Tar del Piemonte (che aveva dato ragione a un tifoso azzurro, permettendogli di entrare allo Stadium).

Per gli ultrà del Napoli è una specie di test della verità. Osservati speciali, in vista anche delle due trasferta a Milano, con Milan e Inter: in caso di intoppi, l’Osservatorio non avrebbe esitazioni ad adottare severe restrizioni nel viaggio a San Siro.