Tmw - Il Napoli si inserisce per Frattesi! Giuntoli vuole anticipare tutti a gennaio, i dettagli

Come dice De Laurentiis, il mercato è sempre attivo e il ds Giuntoli monitora vali profili per il futuro

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI BATTE LA REGGINA: AGLI OTTAVI DI COPPA ITALIA SFIDA ALLA JUVE La Primavera di Frustalupi batte 1-0 la Reggina, gara valida per il secondo turno di Coppa Italia, e conquista così il pass per gli ottavi in cui gli azzurrini dovranno vedersela con la Juventus. La rete decisiva è stata realizzata al minuto 71 da... LE ALTRE DI A POGBA VERSO IL RIENTRO: PUNTA A TORNARE CONTRO IL NAPOLI Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul rientro di Paul Pogba in squadra: la convocazione per Cremona