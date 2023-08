Tmw - Napoli pronto alla spallata decisiva per Veiga: operazione ai dettagli!

I soldi della cessione dell'ex Udinese verranno dirottati in Galizia per l'acquisto del centrocampista classe 2002

Fonte: di Raimondo De Magistris per Tuttomercatoweb

Ore decisive per il trasferimento di Gabri Veiga al Napoli. Dopo che Aurelio De Laurentiis con l'ultima offerta ha superato il muro dei 30 milioni di euro, c'è attesa per il rilancio decisivo che può arrivare contemporaneamente alla cessione di Piotr Zielinski all'Al-Ahli, club arabo di Gedda che in queste ore sta spezzando le ultime resistenze del centrocampista polacco ed è pronto a chiudere l'operazione col Napoli per oltre 30 milioni di euro.

I soldi della cessione dell'ex Udinese verranno dirottati in Galizia per l'acquisto del centrocampista classe 2002. La clausola risolutoria di Veiga è di 40 milioni di euro, ma la trattativa può chiudersi con un'offerta intorno ai 35 con bonus o percentuale sulla futura rivendita. Il Napoli lo sa e presto darà la spallata definitiva alla trattativa, forte anche della volontà del ragazzo con cui s'è già raggiunto un accordo di massima intorno ai due milioni di euro netti a stagione