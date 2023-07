Tmw - Osimhen, nuovo incontro positivo: ADL va oltre i 7mln! Cifre e dettagli

Nella giornata di oggi c'è stato un incontro fra l'agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, e il Napoli per parlare di un eventuale rinnovo.

Nella giornata di oggi c'è stato un incontro fra l'agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, e il Napoli per parlare di un eventuale rinnovo. Se è vero che il club chiede 200 milioni per la cessione del calciatore, dall'altra c'è l'intenzione di prolungare il rapporto per non arrivare a dodici mesi dalla scadenza e la necessità di abbassare le richieste per cederlo a prezzo di saldo (o quasi). Così le due parti potrebbero trovarsi a metà strada, garantendo uno stipendio molto alto al nigeriano - al netto di eventuali infortuni - ma anche tutelarsi per la prossima sessione di mercato, con una clausola prestabilita e un aumento contrattuale.

Quindi, quali sono le cifre di Osimhen? La valutazione è altissima, ma la clausola di risoluzione potrebbe essere fissata a 120 milioni di euro. L'ingaggio invece sarebbe di 7 milioni all'anno più due di bonus. Insomma, uno sforzo importante, anche perché lo stesso Osimhen potrebbe firmare fino al 30 giugno del 2027, dando forza contrattuale al club di De Laurentiis in caso di una scadenza della clausola - che varrebbe per il mese di luglio di ogni anno - e che nel frattempo confermerebbe il nigeriano a Napoli per, almeno, quest'estate. Insomma, lavori in corso e speranza che arrivi una fumata bianca a breve giro di posta. A riferirlo è Tuttomercatoweb.com.