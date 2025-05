Gazzetta - Le due richieste che Conte farà ad ADL: spunta la data di un possibile incontro

Antonio Conte per restare sulla panchina del Napoli chiederà garanzie precise: un progetto tecnico di altissimo livello e investimenti significativi sul mercato, simili a quelli di un’estate fa. Lo ribadisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che sviscera i piani del tecnico in vista della prossima stagione. L’obiettivo è chiaro: costruire una rosa competitiva di almeno 22 titolari, capace di lottare su tutti i fronti, con un occhio di riguardo alla Champions League — un traguardo che De Laurentiis non ha mai nascosto di voler raggiungere.

Secondo la rosea Conte e De Laurentiiis potrebbero tornare a parlarsi dopo la gara col Genoa: magari solo per un primo confronto esplorativo, ma comunque indicativo delle intenzioni. Al momento, le uniche certezze riguardano il campo — con il Napoli ancora in corsa per lo scudetto — e il contratto di Conte, in vigore fino al 2027 con un ingaggio da sei milioni netti più bonus.