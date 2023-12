Tmw - Rinnovo Osimhen, tutti i dettagli: clausola e una promessa con Calenda

I dettagli del rinnovo di contratto di Victor Osimhen annunciato da De Laurentiis sono i seguenti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

I dettagli del rinnovo di contratto di Victor Osimhen annunciato da De Laurentiis sono i seguenti: sensibile aumento dello stipendio - retroattivo, allo scorso luglio - fino a 10 milioni di euro netti più bonus fino al 30 giugno del 2026.

I DETTAGLI - Clausola risolutoria ancora da scoprire ma superiore ai 100 milioni di euro e gentleman's agreement fra De Laurentiis e l'agente Calenda per la cessione in estate qualora dovesse arrivare una super offerta da parte di una big. Possibile quindi che la clausola valga più per i club arabi che non per le europee. Lo riporta Tuttomercatoweb.