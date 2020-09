Tuttosport - Arriverà un esterno in prestito: si può chiudere per Deulofeu, c'è l'ok di Gattuso

Dopo aver perfezionato le cessioni, il Napoli sarà pronto ad acquistare un altro rinforzo per l'attacco, dove a destra Rino Gattuso necessita di qualcos'altro. E l'obiettivo più semplice e al quale l'allenatore calabrese ha dato il suo ok è Gerard Deulofeu, ala offensiva del Watford che ha già conosciuto la Serie A con la maglia del Milan (solo per sei mesi). L'ex Barcellona potrebbe arrivare in prestito perché il club dei Pozzo è ormai retrocesso, come spiega Raffaele Auriemma sulle colonne di Tuttosport:

"A Gattuso, però, serve un altro esterno offensivo a destra ed il club lo accontenterà prendendogli un profilo di qualità con la formula del prestito. Gerard Deulofeu, 26enne spagnolo di proprietà del Watford, ha ricevuto il gradimento di Gattuso, anche perché conosce la Serie A avendo giocato per 6 mesi al Milan. Il club della famiglia Pozzo è disposto a cederlo in prestito con diritto di riscatto perché, essendo retrocesso nella B inglese, ha la necessità di eliminare ingaggi importanti come i 3,5 milioni di euro percepiti all’anno da Deulofeu".