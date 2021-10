Tuttosport, Auriemma: "Insigne, quasi certamente il suo futuro sarà altrove: la situazione"

"Non è una questione facile". Le parole di ieri di Lorenzo Insigne, secondo quanto scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, sono di chi vorrebbe continuare a giocare con la maglia del Napoli pur essendo consapevole che il suo futuro quasi certamente sarà altrove. La sua è stata una risposta interlocutoria perché finora non sono stati fatti passi avanti per il rinnovo del contratto. Nemmeno dal pranzo tra ADL ed il manager del giocatore è venuta fuori una bozza di proposta, tanto meno una richiesta. Ognuno aspetta che sia l'altro a fare la prima mossa e per questo l'incontro sarà posticipato fino a quando le idee non saranno chiare e le cifre che circolano prospettate in maniera ufficiale.

Per questo non è da escludere che l'incontro possa tenersi al termine del campionato - si legge - oppure mai. Improbabile che dal 1 febbraio il giocatore possa già accordarsi con un altro club, nonostante gli interessi di Tottenham, Arsenal e Milan, sia per restare concentrato che per correttezza verso il suo Napoli e per non negarsi la possibilità di trovare un accordo.