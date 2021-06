Tuttosport - C'è il sì di Schuurs! L'erede di De Ligt all'Ajax prima scelta se parte Koulibaly

Peer Schuurs, 21 anni, difensore dell'Ajax, contratto in scadenza nel 2025, è il nome nuovo per la difesa del Napoli. Considerato in patria l'erede di De Ligt, è un difensore molto alto, 1.91 centimetri, e abile ad impostare. Per Tuttosport, il Napoli avrebbe scelto lui come erede di Koulibaly, qualora il centrale senegalese dovesse partire. Gli emissari della società azzurra hanno già incontrato i suoi agenti strappando il gradimento per l'eventuale cessione.