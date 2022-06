Tuttosport - Juve, Koulibaly una necessità se parte De Ligt: ci sono i soldi per comprarlo

La Juventus vorrebbe proseguire con De Ligt e sogna di affiancargli Kalidou Koulibaly in una coppia da sogno

La Juventus vorrebbe proseguire con De Ligt e sogna di affiancargli Kalidou Koulibaly in una coppia da sogno che avrebbe pochi rivali pure in Europa. Ma in caso di offerte davvero irrinunciabili, qualora poi il l’olandese dovesse mostrare particolare interesse per una nuova destinazione, allora alla Continassa comincerebbero a fare qualche valutazione.

E a quel punto - in caso cioè di cessione di De Ligt - prendere Koulibaly non sarebbe più una possibilità, bensì una necessità, in un reparto che ha già perso un leader carismatico del calibro di Chiellini . L’affare con il Napoli si prospetta in salita, ma già i 20 milioni di Demiral consentono alla Juventus di avere un tesoretto da investire. Lo scrive il quotidiano Tuttosport.