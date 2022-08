Tuttosport - Mendes fiducioso, vuole chiudere last minute lo scambio CR7-Osimhen

L'edizione odierna di Tuttosport non chiude alla possibilità di una chiusura in extremis del clamoroso affare tra Napoli e United

"De Laurentiis aspetta sereno, avendo dettato a Jorge Mendes le sue condizioni per chiudere l’operazione Ronaldo al Napoli: 120 milioni di euro per il cartellino di Osimhen, CR7 gratis ed il 75 per cento dei circa 29 milioni di stipendio netti a carico del Manchester United".

L'edizione odierna di Tuttosport non chiude alla possibilità di una chiusura in extremis del clamoroso affare tra Napoli e United: "Una trattativa esagerata , eppure l’agente del campione portoghese si dice fiducioso di riuscire a convincere i Red Devils ad investire circa 180 milioni di euro per liberare Ronaldo e consegnare Osimhen al tecnico Ten Hag . Resta da capire se Mendes riuscirà a convincere il centravanti nigeriano, il quale si è già espresso tramite il suo agente Roberto Calenda in maniera negativa, perché desidera restare nel Napoli e giocare la Champions League".