Tuttosport - Meret in bilico: piace all'Inter e l'agente ha grandi rapporti coi nerazzurri

Alex Meret, oggi, difenderà la porta del Napoli, con Ospina ko. Il futuro del portiere friulano è in bilico. L'alternanza col colombiano è un problema in vista della prossima stagione, per questo il suo entourage si sta guardando attorno.

L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che il suo agente, Pastorelli, ha legami con l'ambiente nerazzurro, essendo anche l'agente di Lukaku e avendo lavorato come intermediario per l'arrivo di Conte. Oltre a Meret, l'Inter, per il dopo Handanovic, pensa anche a Musso, Cragno e Gollini. Meret, intanto, piace anche alla Roma.