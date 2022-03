Tuttosport - Osimhen su tutte le furie dopo il Milan: ha avuto bisogno di una maschera nuova

Il quotidiano scrive che tutto il Napoli dovrebbe prendere esempio da lui e dal suo atteggiamento perché "così si raggiungono i grandi traguardi".

Dopo la sconfitta con il Milan, Victor Osimhen era su tutte le furie. A scriverlo è Tuttosport, che racconta come il centravanti nigeriano fosse molto contrariato per aver perso lo scontro diretto, al punto da spaccare la maschera protettiva. In settimana, poi, glien'è stata restituita una nuova dall'Ortopegia Ruggiero. Il quotidiano scrive che tutto il Napoli dovrebbe prendere esempio da lui e dal suo atteggiamento perché "così si raggiungono i grandi traguardi".