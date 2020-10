Tuttosport - Rivelazione Politano: c'era scetticismo, ma Callejon non segnava più

Gattuso torna da San Sebastian con la vittoria ma anche la certezza che può fidarsi di tutti i calciatori a disposizione, scrive quest'oggi Tuttosport sottolineando che la squadra che resta competitiva e vincente anche con 7 cambi, senza schierare Mertens e Osimhen in attacco, perdendo poi Insigne per un problema muscolare. Politano ad esempio è la vera rivelazione del campionato: "Tra lo scetticismo generale perché avrebbe dovuto sostituire un monumento come Callejon, ma ha risposto alla grande anche in termini di gol. Sta facendo quello per cui il club azzurro aveva deciso di non rinnovare il contratto allo spagnolo che negli ultimi anni aveva smesso di segnare con la continuità che occorre ad un attaccante esterno".