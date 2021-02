Tuttosport su Cavani in scadenza: "Chissà che il cuore non possa riportarlo a Napoli"

Focus del quotidiano Tuttosport sui calciatori in scadenza di contratto a fine stagione. Tra questi c'è anche il Matador Cavani, al Napoli dal 2010 al 2013, ora al Manchester United. Il quotidiano scrive: "Chissà che le emozioni del cuore non possano convincere Cavani a tornare a Napoli per chiudere la carriera". L'uruguagio, 33 anni, ha segnato 104 gol in tre anni, i tifosi non lo hanno mai dimenticato, ma ha anche un ingaggio elevato: difficile che il matrimonio possa (ri)farsi.