Idea Musah per il centrocampo, Romano svela: "Piace a Conte, trattative in corso"

Il Napoli è molto attivo sul fronte del calciomercato per cercare di fornire ad Antonio Conte una rosa quanto più competitiva possibile. Tra i reparti da rinforzare c'è sicuramente il centrocampo: se con l'arrivo di Kevin De Bruyne i tre titolari saranno praticamente definitivi, bisognerà però aggiungere delle riserve adeguate.

A questo proposito, spunta un nuovo nome: Yunus Musah del Milan. Lo statunitense classe 2002 si è trasferito in rossonero due stagioni fa, deludendo molto sin qui, ma a quanto pare è molto apprezzato dal tecnico Antonio Conte. A rivelarlo è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, che sul suo profilo X scrive: "Il Napoli è in trattativa con il Milan per ingaggiare Yunus Musah come nuovo centrocampista. Antonio Conte apprezza il giocatore e sono in corso le trattative tra i due club. Musah apprezza l'idea di unirsi ai campioni della Serie A, l'intesa sul contratto non sarebbe un problema".