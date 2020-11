Il 3-0 alla Juve contro il Napoli: unico caso nella storia della pandemia

(di Arturo Minervini) - Chissà cosa diranno i media norvegesi e quelli rumeni. Chissà cosa scriveranno, certi filibustieri nostrani, nel commentare la notizia. O forse si asterranno, perché altrimenti dovrebbero giustificare quintali di fandonie fatte parole. Il caso di Romania-Norvegia è l’ennesimo durante questa pandemia, in cui l’interesse prevalente, la salute, mette chiaramente in secondo piano l’aspetto sportivo. Le autorità norvegesi hanno imposto lo stop vietando la partenza, la gara non si è giocata e nessuno ha molto da ridire. Perchè in questi casi, nulla si può dire.

Chissà, magari in un universo parallelo, arriverà un giudice che dirà che in settimana i norvegesi avevano mostrano chiari segnali di non voler giocare la gara. Perchè magari avevano paura del Conte Dracula, o chissà di cosa. UN SOLO CASO di Covid ha smosso le autorità norvegesi, l’ASL 1 di Oslo o qualcosa di simile a quella di Napoli.

Come tanti altri casi simili, per situazioni di emergenza a prevalere è stato il buon senso. L’unico caso in cui, chissà come mai, è stata inscenata una sceneggiata senza precedenti resta Juventus-Napoli, con il carrozzone giuridico che ha poi accompagnato la vicenda. Grottesca, sin dal primo momento, con la Juve a sfilare allo Stadium e Agnelli pronto a presentarsi davanti alle telecamere invocando la vittoria a tavolino. Lui, l’uomo delle regole. Romania-Norvegia è la conferma ulteriore che quanto accaduto al Napoli poteva accadere a chiunque altro, il resto è elaborazione retorica, partigianeria bella e buona di chi vuole per forza remare nella direzione della Juve. Quella gara non si poteva giocare, per una volontà superiore. Per una volontà che ha avuto la forza di prendere la decisione giusta, a differenza di altri annegati nel proprio immobilismo.