Il calcio regala sempre una seconda occasione: Conte ha scelto Spinazzola

Tocca a Leonardo Spinazzola. Finora s'è visto poco, tanto da pensare a una partenza per trovare spazio altrove, considerando anche il cambio modulo col passaggio a quattro che non lo ha aiutato, ricorda il quotidiano Repubblica che però racconta che il calcio regala sempre una seconda occasione ed infatti il destino di Spinazzola potrebbe cambiare all’improvviso.

Conte ha scelto l'ex Roma per la doppia assenza per infortunio di Kvaratskhelia e Politano, ricordando le caratteristiche offensive di Spinazzola e che nasce ala sin dai tempi della Juventus. Spinazzola agirà a tutta fascia e consentirà all’allenatore di adottare l'abito tattico come accade con Politano. Proverà a sfruttare l’occasione per cambiare il suo destino sportivo: lo scambio con la Fiorentina per Biraghi non è decollato e tra le pretendenti c’è il Torino, ma a questo punto potrebbe restare.