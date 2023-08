Il colpo di scena di ADL: Natan oggi in Italia per le visite, domani già in ritiro?

Un colpo di scena in tipico stile De Laurentiis, scrive la Gazzetta dello Sport per raccontare dell'arrivo per 10mln di euro di Natan de Souza

Un colpo di scena in tipico stile De Laurentiis, scrive la Gazzetta dello Sport per raccontare dell'arrivo per 10mln di euro di Natan de Souza, 22 anni, centrale mancino del Bragantino, 188 centimetri di muscoli e forza esplosiva che hanno catturato l'attenzione dei top club: "Un’intuizione dello scouting, come sempre attento a tutte le latitudini. Un profilo che potrà sorprendere il calcio italiano e i tifosi del Napoli, proprio come hanno fatto negli ultimi dodici mesi Kim e Kvaratskhelia. La trattativa per Natan va avanti in gran segreto da giorni, anzi da notti, e potrebbe essere già in viaggio per l’Italia, dove sarebbe atteso nelle prossime ore.

Ci sarebbe il desiderio da parte del presidente del Napoli di poterlo avere in ritiro domani, prima della partita contro l’Augsburg. Magari per una passerella, per i primi sorrisi e i primi applausi napoletani. Il copione dovrebbe essere questo, ma poi bisogna capire se ci saranno i tempi tecnici. Natan dovrebbe atterrare oggi a Roma, fare una prima parte di visite mediche e poi mettersi in macchina. A Castel di Sangro firmerà il suo nuovo contratto, come fece Kim un anno fa. Coincidenza o scaramanzia, cambia poco".