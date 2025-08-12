Chiesa senza pace, Repubblica: "C'è solo il Napoli e Conte ha un'idea sul ruolo"

"Chiesa senza pace, per rinascere gli resta Conte", scrive Repubblica in edicola questa mattina. Nel Liverpool con Slot fa il centravanti di scorta, il CT Gattuso è in allarme. Solo il Napoli ha ancora fiducia nel suo recupero. Come scrive il quotidiano, infatti, Chiesa sta valutando la possibilità di lasciare l'Inghilterra, anche perché Gattuso gli ha spiegato che lo prenderà in considerazione per la Nazionale soltanto se giocherà con continuità nel club. A Liverpool, questo, non gli è garantito. I campioni d'Inghilterra sono disposti ad assecondare le volontà del giocatore, che può essere ceduto per 10 milioni o anche soltanto in prestito.

Ma in pochi, finora, si sono interessati e l’unico a farlo con una certa concretezza è stato il Napoli, perché Conte ha pensato che i suoi strappi sulla sinistra gli potrebbero far comodo. "Ma le incognite sono tante e quelle Fede non riesce a togliersele di dosso. Difficile, del resto, senza giocare", si legge. Federico Chiesa ha lasciato la Juve un anno fa per andare al Liverpool, ma in Premier ha trovato pochissimo spazio. Una manciata di presenze, tante panchine e ora la voglia di tornare in Italia per rimettersi in gioco anche in chiave Nazionale in vista del Mondiale del 2026. All'età di 27 anni, prossimo ai 28 da compiere a ottobre, Chiesa - che fisicamente sta bene ma deve solo ritrovare la miglior condizione fisica - può essere un'occasione di fine mercato a determinate condizioni. L'ennesimo nome dalla Premier League che può tornare utile.