Focus Il nuovo modulo per inserire De Bruyne: l'ultima idea di Conte dal ritiro

vedi letture

Ne scrivono i quotidiani questa mattina, ne hanno scritto i nostri inviati da Castel di Sangro: il Napoli che sta nascendo in ritiro è ibrido, con tanti moduli, soluzioni tattiche alternative e soprattutto la necessità prevedibile di inserire Kevin De Bruyne nella formazione tipo senza rinunciare a nessuno dei tre centrocampisti protagonisti dello scudetto. Come fare? Col 4-4-2. Anzi, 4-4-1-1. Un modulo già utilizzato lo scorso anno ma ora con Kdb al posto di Raspadori dietro Lukaku e con McTominay falso esterno a sinistra pronto sempre ad accentrarsi con i suoi inserimenti vincenti.

In questo modo Conte blinderebbe il duo Anguissa-Lobotka a centrocampo mentre a destra confermatissimo Politano e con Lang e Neres, così come Lucca, pronti a subentrare in caso di necessità per invertire il trend e l'inerzia di una partita. Dunque, oltre al classico 4-3-3, con i due esterni puri ai lati di Big Rom, è questa l'altra soluzione tattica che si sta studiando in Alto Sangro in vista della prossima stagione. Soluzione già sperimentata lo scorso anno dopo l'addio di Kvara e con i tanti infortuni da gennaio in poi. Molteplici soluzioni per il Napoli e per Conte col mercato che ha permesso all'allenatore del Napoli di avere due giocatori per ogni ruolo, in attesa dei prossimi rinforzi.