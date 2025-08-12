Gutierrez-Napoli, visite erano attese per ieri: cosa è accaduto

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, il club continua a lavorare sul fronte spagnolo per Miguel Gutierrez, 24 anni, e Juanlu Sanchez, 21 anni: per l'esterno sinistro del Girona, inizialmente atteso ieri per le visite, restano da sistemare pochi dettagli tecnici; per il terzino del Siviglia bisogna azzerare il gap (offerta 17 milioni, richiesta 20). Dunque il più vicino è il primo ma serve ancora un po' di tempo per la definizione totale dell'affare. Gutierrez andrà a coprire la casella di esterno a sinistra dove già ci sono Olivera e Spinazzola ma lo farà con caratteristiche uniche e una qualità del mancino notevole apprezzata da tutti in Liga.

Gutiérrez, scuola Real Madrid, gioca nel Girona dal 2022: ha collezionato in tre stagioni 99 presenze con 6 gol e diversi assist. Nell'ultima stagione 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa. Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Un esterno completo che era nel mirino del Napoli già da tempo. Ora il suo nome è tornato in auge. Il club azzurro lavora per chiudere subito.