Conferme su Elmas, Cds: ha già detto sì e sarebbe esterno 'alla Ndoye', spunta formula

Eljif Elmas può davvero tornare a Napoli. Ne parla anche il Corriere dello Sport oggi in edicola. Per Conte potrebbe essere ciò che non è stato Ndoye, ovvero un jolly da impiegare in mediana, sulla trequarti e da esterno offensivo. Proprio come nella trionfale stagione 2022-2023. Lui ha tutto ciò che serve: forza fisica, gol, assist, esplosività, intensità nella fase di non possesso. Il Napoli vorrebbe prenderlo in prestito dal Lipsia, il club a cui l'ha ceduto a dicembre 2023.

Lo ha trattato a lungo anche il Torino, dove ha giocato da gennaio a giugno, ma il ds Manna lo ha messo nei radar sin dalla scorsa sessione invernale di mercato: non c'era la casella libera per tesserare un extracomunitario. Ma ora c'è. E lui, tornerebbe di corsa, si legge. Elmas era arrivato a Napoli giovanissimo nel 2019. Nel 2023 è stato uno dei protagonisti dello scudetto con Spalletti: era una sorta di dodicesimo, entrava sempre e ricopriva il ruolo di centrocampista oppure esterno. In totale ha segnato 19 gol in 189 presenze e poi a gennaio 2024 fa ha chiesto la cessione per giocare con continuità, così il Napoli l'ha ceduto al Lipsia per 25 milioni di euro. In Germania, però, poco spazio.