Elmas vuole tornare! Romano: "Farebbe di tutto. Ecco la posizione del Napoli"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube tramite Matteo Moretto ha aggiornato sulla situazione Elmas-Napoli: "Nelle ultime ore è stato fatto il nome di Eljif Elmas in ottica Napoli. Ci sono due certezze: la prima è sicuramente che Elmas farebbe di tutto per tornare a Napoli, in un certo senso ci spera perché per lui Napoli è la città dove è stato meglio nel corso della sua carriera.

Il calciatore ci spererebbe in un ritorno. Ha dimostrato di poter competere ancora a certi livelli, con il Torino nella seconda parte di stagione ha dimostrato di poter dare ancora un grande contributo. Vedremo se, e questa è l’altra certezza, il Napoli sta valutando un ritorno di Elmas. Gli azzurri stanno cercando di capire come si possono muovere altri tasselli del mercato, anche da un punto di vista economico, però è vero che Elmas è una possibilità per il Napoli. Ad oggi è solo questo, non c’è ancora una situazione avanzata tra le parti: il calciatore farebbe di tutto per tornare e il Napoli sta valutando”.

La reazione dei tifosi.

La notizia è stata subito accolta con grande entusiasmo dai supporter partenopei: "Fa tutti i ruoli!”, “Riportiamolo a casa!”, o ancora "Eljif torna da noi", questi i commenti più frequenti che stanno spopolando sui social. Elmas ha vestito la maglia azzurra per quattro stagioni e mezzo, dall'estate del 2019 a gennaio 2023, collezionando 189 presenze con un bottino di 19 gol e 11 assist. Il tutto-fare macedone, che può svariare su tutti i ruoli dell'attacco oltre a saper giocare come centrocampista, con il Napoli ha vinto una Coppa Italia nella stagione 2019/20 sotto la guida di Gennaro Gattuso, e soprattutto lo Scudetto nel 2022/23 con Luciano Spalletti. Il suo contributo per questi successi è stato prezioso. Elmas dalla sua ha sempre speso parole e gesti d'affetto verso la piazza partenopea, tanto che a distanza di tre anni la sua immagine profilo sui social è ancora quella con la maglia del Napoli mentre bacia il Tricolore. Per questi motivi i tifosi hanno accolto con tanto entusiasmo il rumor del suo possibile ritorno.