McTominay: "Scudetto non ha cambiato nulla, amma fatica’...always! Su De Bruyne e le amichevoli..."

"Per noi la pre-season che stiamo vivendo è davvero importante. Diamo il massimo ogni giorno per creare nuove connessioni che ci serviranno durante la stagione che giocheremo". Così Scott McTominay, in una lunga intervista rilasciata a Il Mattino, parla delle amichevoli giocate dalla squadra di Antonio Conte fino a questo punto della preparazione estiva: "Non è sempre facile andare in campo in queste amichevoli che si giocano in preparazione. Ma quando cominceremo la stagione, ovviamente, non ci saranno scuse. Proprio per questo stiamo costruendo qualcosa di solido fisicamente e mentalmente che poi possa aiutarci".

Qual è stata la prima cosa che vi ha detto quando vi siete rivisti dopo l’estate?

"Sarò onesto, non è tanto quello ci dice, quanto quello che fa".

Ci dica.

"È stato subito chiaro con noi. La vittoria dello scudetto non ha cambiato nulla, bisogna ritrovare e mantenere la stessa attitudine e quella mentalità trovata lo scorso anno. Solo perché abbiamo vinto il campionato, non dobbiamo fermarci, rilassarci, cullarci su quello che è stato fatto. Ad ogni partita, ogni appuntamento, il livello sarà alto. E noi dovremo esserne all’altezza".

Un anno fa, Conte coniò il claim "Amma fatica". Quest’anno ha replicato con "amma fatica’...again". Lei ha un suo claim per la stagione?

"Prendo in prestito quello del mister e lo faccio mio: "Amma fatica’...always".

Il regalo dello scudetto si chiama De Bruyne: l’ha sorpresa il suo arrivo?

"Assolutamente no. Perché ero consapevole di quanto fosse forte il Napoli, di quali ambizioni avesse la società".