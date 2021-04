Il dato choc della partita di Osimhen contro l'Inter

Chiuso, isolato, avulso dal gioco. Victor Osimhen, contro l'Inter, ha vissuto una partita da spettatore non pagante. Le colpe non sono state solo sue. Ha pagato la forza della difesa dell'Inter, solida e fisica, ma anche le difficoltà collettive del Napoli, dei trequarti, che hanno giocato distanti dalla porta e che per questo poche volte lo hanno coinvolto.

L'attaccate nigeriano avrebbe potuto muoversi di più, certo, ed è mancato proprio questo: un sostegno in più nei momenti complicati. Osimhen, invece, è rimasto in area, in attesa di un pallone che non è mai arrivato. C'è un dato che fa riflettere: sono stati appena dieci i palloni giocati nei suoi 74' in campo. Per fare un confronto, Insigne ne ha giocati 83 e Di Lorenzo 108. Un netto passo indietro rispetto alle precedenti uscite.