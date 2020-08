Il futuro di Lozano lo decide Insigne

(di Artiro Minervini) - Che cos’è la fiducia? A chi vi affidereste in un momento di necessità? Risposta ovvia: ad una persona su cui pensate di poter contare. Ecco, più o meno Rino Gattuso potrebbe trovarsi in quella condizione di bisogno nella notte di sabato al Camp Nou. Dovrebbe, perché le condizioni di Lorenzo Insigne verranno monitorate con grande attenzione e fino all’ultimo giorno non si avranno certezze, né in un senso né nell’altro. Se, però, il capitano dovesse risultare indisponibile, o non al meglio per partire dal primo minuto contro il Barcellona, Gattuso sarà di fronte ad scelta.

Il sostituto naturale di Insigne sarebbe Hirving Lozano. Lui, che nel ruolo di esterno sinistro d’attacco aveva ammaliato Ancelotti con la maglia del Messico e del Psv al punto tale che l’ex tecnico, nella scorsa estate, ne aveva fortemente caldeggiato l’acquisto. Lui che anche nelle sporadiche apparizioni in azzurro ha mostrato di sentirsi più a suo agio in quella posizione del campo, che con la sua velocità potrebbe creare problemi alla difesa blaugrana.

Insomma, sulla carta il Chucky dovrebbe essere in maniera automatica il naturale sostituto di Insigne nel caso di forfait. Perchè se l’acquisto più costoso della storia del Napoli (superato poi da Osimhen), non può non giocare nemmeno in una situazione del genere. Se Gattuso dovesse fare scelte differenti, adattando Politano o Elmas, sarebbe un ulteriore segnale di una poca affinità tecnica tra il mister calabrese ed il messicano. E, in ottica mercato, sarebbe una chiara indicazione sul futuro di Lozano…