Il gesto di De Bruyne dopo il cambio: se ne sono accorti tutti

Succede tutto così in fretta. Rosso e cambio. Kevin De Bruyne guarda la lavagnetta. Forse si aspetta il numero 11 in rosso. E' così. E' il suo. Kdb a casa sua esce di scena troppo presto, al minuto 26, per far spazio a Olivera, perché intanto la gara sta andando in un'altra direzione. Esce sconsolato ma da gran signore, da campione. Capisce, comprende.

Applaude, emozionato, commosso, i tifosi, il suo pubblico. Riceve in anticipo l'ovazione dell'Etihad e poi si accomoda in panchina a fare il tifo per i suoi nuovi compagni. L'aveva immaginata diversa la partita del cuore, si accontenta di averla comunque vissuta. Anche da questi gesti e da questi comportamenti si misura il valore di un campione senza tempo che avrà altre occasioni per mettersi in mostra anche in Champions, che resta la sua dimensione.

Conte ha così commentato la sostituzione: "A me è dispiaciuto. Da quando sono allenatore del Napoli abbiamo subito una sola espulsione. Stasera, in un match inaugurale di Champions, in casa del Manchester City, con De Bruyne che torna a casa, invece sì. A volte il destino è questo. Mi è dispiaciuto toglierlo per noi, per l'apporto che dà alla squadra".