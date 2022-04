Il giovane Napoli bussa dai confini dell’impero: Spalletti avvierà la rivoluzione?

Chissà se Spalletti avvierà questa piccola rivoluzione o la questione verrà ancora rimandata.

C’è un Napoli giovane che pulsa forte ai confini dell’impero azzurro. C’è una speranza, un sogno comune, per cui vale la pena sacrificarsi e lavorare per limare difetti di gioventù. Sarà l’estate della grande rivoluzione in casa azzurra, quella dei grandi addii, in primis di Lorenzo Insigne (già ufficiale), l’altro da scongiurare, di Dries Mertens. In attesa di conoscere il futuro di Ciro, alle porte azzurro bussano ragazzi che chiedono attenzione in vista dei ritiri di Dimaro e Castel Di Sangro, dove vorranno giocarsi tutte le carte di una permanenza in azzurro.

A Cremona son tutti pazzi di Gianluca Gaetano per un primo posto in serie cadetta che è più che sorprendente per le corazzate che si presentavano ai nastri di partenza. Il classe 2000 di proprietà del Napoli è il vero trascinatore, ben oltre le statistiche che raccontano di 7 reti e 4 assist all’attivo. Gaetano è la luce, il riferimento, il leader che sta trascinando la Cremonese verso un traguardo che sarebbe storico: il grande ritorno in Serie A. Gaetano i suoi assaggi di Napoli li ha fatti con Carlo Ancelotti, in un semestre senza campo ma con la possibilità di allenarsi con grandi campioni. Il prossimo anno potrebbe davvero essere quello della fiducia, col ragazzo che si giocherà la sue carte per ritagliarsi spazio nelle rotazioni di Spalletti.

È del 2003, ma sembra avere le idee molto chiare, Giuseppe Ambrosino. La star di un Napoli Primavera in cui brilla il talento di questo ragazzo capocannoniere del campionato con 16 reti, talento tutto ancora da scoprire e da valorizzare, ma che sicuramente sta facendo vedere cose importanti. C’è da lavorare su fisico e sulla posizione ottimale da occupare nel calcio dei grandi, ma Spalletti vorrà sicuramente visionarlo in ritiro per prendere la scelta migliore per il suo futuro.

Sogna una chance in azzurro anche Alessio Zerbin, che a Frosinone con le sue 8 reti in B sta confermando una crescita importante. Anche lui sarà valutato in estate, con Spalletti ed il club chiamato a scelte importanti per indirizzare il futuro di questi ragazzi che rappresentano un patrimonio da tutelare per il club. Chissà se Spalletti avvierà questa piccola rivoluzione o la questione verrà ancora rimandata.