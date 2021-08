Il motivo per cui Insigne (se non rinnova) può essere ceduto

È il tempo delle scelte. È il momento di affrontare le questioni in sospeso, guardarsi in faccia da uomini e prendere decisioni forti. Ogni discorso, in casa Napoli, finisce in questi giorni sempre nello stecco vicolo cieco: il rinnovo di Lorenzo Insigne. Si passa da lì, il presente ed il futuro si snodano attraverso questa trattattiva che fatica a decollare, che in realtà non è mai iniziata per davvero.

Se Insigne non rinnova, va ceduto? È un pensiero forte, che assume però sembianze di credibilità analizzando i tumulti della piazza. Affrontare una stagione col capitano in scadenza sarebbe devastante per l'ambiente, già martoriato dal post Napoli-Hellas.

In un verso o nell'altro, difficile affidarsi al compromesso in questo momento storico: o col Napoli o altrove. O con Insigne, o altrove. Insomma, in questo dialogo in cui qualcosa si è inceppato, è arrivato il momento di fare chiarezza. Di mettere da parte ii personalismi dell'ego, e dirsi con tutta la franchezza del mondo quali sono le prossime tappe di questo viaggio. Si prosegue, o ognuno è pronto a prendere la propria strada?