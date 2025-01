Il Napoli alza la voce a Firenze: al Franchi serata di gioie e dolori

Napoli si era svegliata per l'ennesima volta con le musiche di Pino Daniele in sottofondo, ma ieri mattina anch'esse suonavano con più malinconia a dieci anni dalla scomparsa di un pezzo della storia di questa città. Ed il trasporto della ricorrenza è finito in qualsiasi gesto e momento della giornata, Fiorentina-Napoli inclusa. Perchè siamo un popolo passionale, come da sempre risaputo e questo ha fatto in modo che in quel di Firenze ci fosse quella sensazione di giornata importante.

Sensazione confermata in campo, iniziando proprio da chi non ti aspetteresti mai come Leonardo Spinazzola: l'uomo scelto da Conte mostra una gamba e consapevolezza importante da ala. Ed è una delle tante note liete della serata come il "panchinaro forzato" e proprio David Neres, il brasiliano panchinato per mesi e mesi, sblocca il Napoli per l'ennesima volta. In tutto questo c'è una Fiorentina con il freno tirato grazie a Palladino, che ha deciso con le sue scelte di fare dieci passi indietro permettendo così di far dilagare il Napoli.

Nel secondo tempo c'è qualche sussulto viola, ma la qualità della squadra di Conte raggiunge uno strapotere quasi inarrivabile con Anguissa e McTominay muscolosi e cattivi ai massimi livelli. Nella vittoria del Napoli ci sono tutte le frasi del pre-gara di Conte sul sopperire alle assenze. Parole visibili fino all'ultima goccia di sudore, ma la vita a volte è proprio ingiusta e quando sei in vena di fare festa arriva quella notizia che ti oscura tutto, come la scomparsa del piccolo Daniele. Un simbolo per la squadra, ma non solo, anche per tutta la società che gli è stata sempre vicino. Il dolore e le lacrime negli spogliatoi del Franchi si sentono tutte nel silenzio di Antonio Conte e nelle poche parole del secondo Stellini alla fine di una partita che fuori dal campo meritava un finale diverso.